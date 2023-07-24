Dolandırıcıların yeni tuzağı: WhatsApp'ta yabancı numaralı çağrılar

Türkiye’de telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem karşımıza çıkmaya başladı.

Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta kimi zaman ABD, İngiltere gibi yerlerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçen dolandırıcıların bu işteki iletişim araçları WhatsApp. Yabancı bir numaradan size gönderilen mesajda genellikle Google, Youtube, Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin isimleri geçiyor.

Dolandırıcılar, bu şirketlerin ismini vererek, orada çalıştıklarını ve size verecekleri küçük bazı görevlerle çok ciddi kazanç elde edebileceğiniz yalanını söylüyor.

Dolandırıcılık süreci nasıl işliyor?

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; mesajlardan birinde, “Eğer kabul ederseniz size Google üzerinden bir mağaza ismi yollayacağız. Tek yapmanız gereken bu mağazaya puan olarak 5 yıldız vermek” yazıyor.

Mesajı alan kişi bunun çok kolay bir iş olduğunu düşünüp, görevi kabul etmek istiyor. Dolandırıcılık süreci de bundan sonra başlıyor.

Dolandırıcılar genelde iki farklı yöntem izliyor.

Öncelikle size bazı görevler verip, para kazandığınızı söylüyorlar. Ancak parayı doğru adrese gönderdiklerinden emin olmak için de öncelikle size verecekleri bir banka hesabına para yollamanızı istiyorlar.

Dolandırıcılara göre siz parayı yolladığınızda IBAN hesabınız onların sistemine otomatik olarak kaydoluyor ve bundan sonra vereceğiniz her oy için ödeme otomatik gerçekleşiyor.

Amaç mobil hattınızı ele geçirmek

Ancak böyle bir sistem yok. Sizin paranızı aldıktan sonra o numaraya bir daha ulaşılamıyor. Dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri mobil hattınızı tamamen ele geçirmek.







