Dolandırıcıların yeni tuzağı: WhatsApp'ta yabancı numaralı çağrılar

WhatsApp dolandırıcılığı gün geçtikçe yaygınlaşıyor.
Türkiye’de telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem karşımıza çıkmaya başladı.
Dolandırıcılar, bu şirketlerin ismini vererek, orada çalıştıklarını ve size verecekleri küçük bazı görevlerle çok ciddi kazanç elde edebileceğiniz yalanını söylüyor.
Dolandırıcılık süreci nasıl işliyor?
Mesajı alan kişi bunun çok kolay bir iş olduğunu düşünüp, görevi kabul etmek istiyor. Dolandırıcılık süreci de bundan sonra başlıyor.
Dolandırıcılar genelde iki farklı yöntem izliyor.
Öncelikle size bazı görevler verip, para kazandığınızı söylüyorlar. Ancak parayı doğru adrese gönderdiklerinden emin olmak için de öncelikle size verecekleri bir banka hesabına para yollamanızı istiyorlar.
Dolandırıcılara göre siz parayı yolladığınızda IBAN hesabınız onların sistemine otomatik olarak kaydoluyor ve bundan sonra vereceğiniz her oy için ödeme otomatik gerçekleşiyor.
Amaç mobil hattınızı ele geçirmek
Ancak böyle bir sistem yok. Sizin paranızı aldıktan sonra o numaraya bir daha ulaşılamıyor. Dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri mobil hattınızı tamamen ele geçirmek.