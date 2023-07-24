|
Gündem

Dolandırıcıların yeni tuzağı: WhatsApp'ta yabancı numaralı çağrılar

Dolandırıcıların yeni yöntemi WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı aramaları ve mesajlar... Dolandırıcılar, Google ya da benzer bir marka ismi kullanarak para kazanmayı vadederek gönderdikleri linklerle mağdurların mobil hattını ele geçiriyor. Böylece tüm bankacılık işlemleriniz başta olmak üzere size gelmesi gereken güvenlik kodları dolandırıcıların eline geçiyor.

13:38 . 24/07/2023 Pazartesi
Diğer
WhatsApp dolandırıcılığı gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

WhatsApp dolandırıcılığı gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Türkiye’de telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem karşımıza çıkmaya başladı.

Hindistan, Pakistan, Endonezya
ve hatta kimi zaman
ABD, İngiltere
gibi yerlerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçen dolandırıcıların bu işteki iletişim araçları WhatsApp. Yabancı bir numaradan size gönderilen mesajda genellikle
Google, Youtube, Apple
gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin isimleri geçiyor.

Dolandırıcılar, bu şirketlerin ismini vererek, orada çalıştıklarını ve size verecekleri küçük bazı görevlerle çok ciddi kazanç elde edebileceğiniz yalanını söylüyor.

Dolandırıcılık süreci nasıl işliyor?

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; mesajlardan birinde,
“Eğer kabul ederseniz size Google üzerinden bir mağaza ismi yollayacağız. Tek yapmanız gereken bu mağazaya puan olarak 5 yıldız vermek”
yazıyor.

Mesajı alan kişi bunun çok kolay bir iş olduğunu düşünüp, görevi kabul etmek istiyor. Dolandırıcılık süreci de bundan sonra başlıyor.

Dolandırıcılar genelde iki farklı yöntem izliyor.

Öncelikle size bazı görevler verip, para kazandığınızı söylüyorlar. Ancak parayı doğru adrese gönderdiklerinden emin olmak için de öncelikle size verecekleri bir banka hesabına para yollamanızı istiyorlar.

Dolandırıcılara göre siz parayı yolladığınızda IBAN hesabınız onların sistemine otomatik olarak kaydoluyor ve bundan sonra vereceğiniz her oy için ödeme otomatik gerçekleşiyor.

Amaç mobil hattınızı ele geçirmek

Ancak böyle bir sistem yok. Sizin paranızı aldıktan sonra o numaraya bir daha ulaşılamıyor. Dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri mobil hattınızı tamamen ele geçirmek.


Araç alım satımında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
Araç alım satımında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Araçlarını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla dolandırdığı öne sürülen Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerine yönelik 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen M.Y. ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Ü.Ü, H.G ve T.T'nin de aralarında olduğu 32 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galeriler için ihtiyati tedbir kararı alındı. Aracını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla hesaplarına para göndermiş gibi göstererek kandırdıkları ve noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra iletişimi kestikleri öne sürülen zanlıların, bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.


#whatsapp
#dolandırıcılık
#endonezya
#hindistan
#pakistan
#ABD
#İngiltere
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı: Temmuz’un son haftası çok sıcak geçecek