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İstanbul’da siber dolandırıcılık operasyonu: Üç şüpheli yakalandı

İstanbul'da vatandaşları cep telefonu ile arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan ve hesaplarını ele geçiren dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplardaki paraları, farklı banka hesaplarına aktaran 3 şüpheli çok sayıda kişiyi toplamda 300 bin lira dolandırdı. Şüpheliler 2'si tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı.

14:06 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı.

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul’da 3 şüpheli insanları arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Şüpheliler aradıkları kişilere banka hesaplarında şüpheli işlem tespit ettiklerini belirterek bazı sorular sordu.


Hesaplardaki paraları, farklı banka hesaplarına aktaran 3 şüpheli çok sayıda kişiyi toplamda 300 bin lira dolandırdı.


'Hesabınızda şüpheli işlemler var'

Aldıkları cevaplarla aradıkları kişilerin banka hesaplarına erişen şüpheliler mevduat hesaplarındaki paraları başka banka hesaplarına aktardı.


Telefon görüşmesinden sonra hesaplarından para çekildiğini görenler, polise giderek şikayetçi oldu.


Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İki kişi tutuklandı bir kişi serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda kişiyi 300 bin lira dolandıran 3 şüphelinin kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edildi.


Sözkonusu adreslere 20 Eylül’de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 




#Siber Suç
#İstanbul
#Dolandırıcılık
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