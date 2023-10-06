İstanbul’da siber dolandırıcılık operasyonu: Üç şüpheli yakalandı

İstanbul’da 3 şüpheli insanları arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Şüpheliler aradıkları kişilere banka hesaplarında şüpheli işlem tespit ettiklerini belirterek bazı sorular sordu.

Hesaplardaki paraları, farklı banka hesaplarına aktaran 3 şüpheli çok sayıda kişiyi toplamda 300 bin lira dolandırdı.

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda kişiyi 300 bin lira dolandıran 3 şüphelinin kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edildi.