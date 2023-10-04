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Ankara Emniyet Müdürlüğünden 'kontrollü patlama' uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'da bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapılacağını ifade ederek vatandaşlara 'paniğe kapılmamaları' konusunda uyarıda bulundu.

Semih Bozkuş
22:51 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara'da şüpheli paket alarmı (Arşiv)

Ankara'da şüpheli paket alarmı (Arşiv)

Ankara'da şüpheli paket emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Müdürlüğün sosyal medya platformu 'X'ten yapılan paylaşımında uygulamanın güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirileceği belirtilirken, vatandaşlara 'paniğe kapılmamaları' konusunda uyarıda bulunuldu.

"Paniğe kapılmayın"

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.




#Ankara
#Şüpheli Paket
#Bomba İmha Uzmanları
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