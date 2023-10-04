Ankara Emniyet Müdürlüğünden 'kontrollü patlama' uyarısı

İçişleri Bakanlığı Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de Bölücü Terör Örgütü (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğunun tespit edildiği belirtildi.