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Ankara'da 7 katlı binada yangın: Bir itfaiye eri şehit oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden biri şehit oldu, bir diğeri entübe edildi.

12:32 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Dört itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Dört itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın zemin katındaki dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Biri şehit oldu: Bir diğeri entübe edildi

İtfaiye erlerinden birinin şehit olduğu, birinin entübe edildiği öğrenildi.

Yangının çıktığı daire ise kullanılamaz hale geldi.

Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekiplerin yangının çıktığı dairede incelemesi sürüyor.




#Ankara
#Keçiören
#İtfaiye
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