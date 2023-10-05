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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muhammed Emre Kömürcü
21:36 . 5/10/2023 الخميس
AA
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, sorgusu yapılan 65 araçtan 19'una ise cezai işlem uygulandı.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, sorgusu yapılan 65 araçtan 19'una ise cezai işlem uygulandı.

Antalya'da uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ve Alanya ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyona,40 ekipten oluşan 200 personel, 4 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 deniz unsuru ve 1 helikopter katıldı.

Adreslerde yapılan aramada 15 tabanca, 4 kilogram esrar, 1 kilo 350 gram skunk, 200 gram eroin, 100 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.


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#zehir taciri
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