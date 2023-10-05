Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Şişli'de durdurulan araçtaki 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde çıkması üzerine şahısların evleri arandı. Evde yapılan arama sonucunda kasanın içinden birçok uyuşturucu madde çıkarken, operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.