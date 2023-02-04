İstanbul merkezli dört ilde dolandırıcılık operasyonu: Dört şüpheli tutuklandı

Polis, şüphelilerin, bu hesaplar üzerinden para kazanmak vaadiyle dolandırıcılık amaçlı banka hesap numaralarıyla paylaşımlar yaptığını, buna inanan ve yakınlarıyla görüştüklerini düşünen kişilerin, verilen banka hesaplarına para gönderimi yaparak mağdur olduklarını tespit etti.