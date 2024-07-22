İstanbul merkezli dört ilde tefecilere operasyon: 61 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına yönelik 4 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda tefecilik suçu işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık teminat olarak farklı tutarlarda birçok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, borç alan kişileri ve ailelerini tehdit ettiklerinin tespit edildi.
61 gözaltı
Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütü çökertilerek, 61 şüpheli yakalandı.
Operasyon sonucu 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.