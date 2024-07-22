İstanbul merkezli dört ilde tefecilere operasyon: 61 gözaltı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasıyla ilgili karar Yargıtay tarafından onandı. 550 sayfalık gerekçeli karar, bugün UYAP'a yüklendi. Böylece Adnan Oktar hakkında örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçlarından verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil diğer örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşti.