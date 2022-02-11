Gündem İstanbul merkezli FETÖ operasyonu 21 kişi yakalandı
İSTANBUL

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 23 zanlıdan 21'i gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 21 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş 6 kamu personelinin de bulunduğu 23 zanlıdan 21'i yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, birerlik banknot halinde 2 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının arandığı bildirildi.

Büyük operasyon: 58 şahıs yakalandı
GÜNDEM
Büyük operasyon: 58 şahıs yakalandı

MSB duyurdu: Yunanistan 229 ihlal gerçekleştirdi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Yunanistan 229 ihlal gerçekleştirdi

Elektrik faturalarıiçin kritik zirve

Elektrik faturaları
için kritik zirve

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.
Müezzin sesiduymak istemiyorum

'Müezzin sesi
duymak istemiyorum'

​Fransız siyasetçiden skandal açıklama.
CHPye kalsa bu yatırımlar olmazdı

​Türkiye, CHP'nin engelleme girişimlerine rağmen enerjide 3 kat büyüdü.
Dünya<br>savaşına yol açabilir

Dünya
savaşına yol açabilir

​Biden'dan ABD vatandaşlarına Ukrayna uyarısı.

​İş arayanlar bu fırsatı kaçırmayın.

​Herkes göbek sandı ama gerçek bambaşka çıktı.

​Tüm dünyaya aktif edildiğini duyurdular.

Esnaf şaşkın: ​'Normal bir sokak halinde değiliz şu an'

​İstanbul'daki kaza sonrası ilginç olay.

​Kılıçdaroğlu'nun fatura çağrısına siyasetçi ve hukukçulardan sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bırakma sözü karşılığı topladığı 215 sigara paketi sergilendi.

​Çete lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı İstanbul'da gözaltına alındı.

​Polonya, Estonya, Litvanya ve Romanya'daki asker sayısı 12 bini buldu.

​Güney Kıbrıs'tan yeni provokasyon denemesi.

​MSB açıkladı: Her kategoriden çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.