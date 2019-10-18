İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Görevde olan 41 şüpheliden 31'si yakalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pence görüşmesi yarın: Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, bugün SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.