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İstanbul merkezli iki ilde 'KUYU-7' operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalandı.

Lokman Özdemir
08:13 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:25 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
'KUYU-7' operasyonları
'KUYU-7' operasyonları

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında elebaşılığını firari Volkan Reçber'in yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Çok sayıda silah ele geçirildi


Operasyonlar sonucu; 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi





#İstanbul
#suç örgütü
#operasyon
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