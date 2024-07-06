İstanbul merkezli iki ilde 'KUYU-7' operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. 16 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-48' operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası’na el konuldu.