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Gündem İstanbul merkezli iki ilde sahte para operasyonu 10 milyon dolarlık vurgun yapacaklardı
İSTANBUL

İstanbul merkezli iki ilde sahte para operasyonu: 10 milyon dolarlık vurgun yapacaklardı

Bir şebekenin piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 10 milyon dolarlık sahte para ve para basımında kullanılacak pelür kağıt ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli iki ilde sahte para operasyonu: Sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirildi
Operasyonda sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

DHA

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan'da İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı.

DHA

Adreslerde yapılan aramada, kesimi yapılmış ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

DHA

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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