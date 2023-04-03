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İstanbul merkezli terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul ve İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün kırsal alanına eleman aktardıkları iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı.

10:32 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Terör örgütüne eleman aktaran 19 şüpheli yakalandı

Terör örgütüne eleman aktaran 19 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisindeki şahısların örgütün kırsal alanına eleman aktarımında bulundukları tespit edildi.


Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik iletişim tespitinde suç unsuru içeren görüşmelerin belirlenmesi üzerine 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve İzmir'de belirlenen 20 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.




#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#PKK/KCK
#Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
1 saat önce
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