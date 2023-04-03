İstanbul merkezli terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor" iddialarını yalanlayarak, "Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan. Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor. Gerçeği yansıtmayan fotoğraf ve videolarla yorumlar yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görseller başka ülkelere ait. Bu konuları günlük siyasete karıştırmayalım, Mehmetçik'in emeğine saygı. Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor" dedi.