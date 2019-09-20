Gündem Pendikteki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul ​Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Pendik Aydos Ormanı’nda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Yangında 3 dönümlük makilik alan hasar görmüştü.
Yangında 3 dönümlük makilik alan hasar görmüştü.

İstanbul Pendik'te dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde orman yangını çıkmış, yangın itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olayla ilgili kundaklamadan şüphelenen ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan incelme sonrası bir kişi Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ardında terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusu devam ediyor.

3 dönümlük alan yanmıştı

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar görmüştü.

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