Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

İstanbul Pendik'te dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde orman yangını çıkmış, yangın itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olayla ilgili kundaklamadan şüphelenen ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Yapılan incelme sonrası bir kişi Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ardında terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusu devam ediyor.
3 dönümlük alan yanmıştı
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar görmüştü.