İstanbul ​Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında Pendik Aydos Ormanı’nda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor.

Haber Merkezi 20 Eylül 2019, 10:12 Son Güncelleme: 20 Eylül 2019, 10:31 IHA