Gündem İstanbul polisinden DHKP/Cye tarihi darbe Mavi, Yeşil ve Gri kategoride bulunan 10 terörist yakalandı
İSTANBUL

İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe: 'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategoride bulunan 10 terörist yakalandı

İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe: 'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategoride bulunan 10 terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde "mavi", "yeşil" ve "gri" kategoride bulunan 10 terörist yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütünün elebaşı Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurdu.
İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu yıl terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde yer alan 10 teröristi yakalayarak tarihi bir başarıya imza attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurdu.

  • Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde 1'i "mavi", 1'i "yeşil" ve 8'i "gri" kategoride bulunan 10 terörist yakalandı.

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Örgütün sözde bir numarası yakalandı

DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter, 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalandı.

Örgütün sözde bir numarasının binanın üst katındaki küçük gizli bir bölmede ele geçirilmesi, örgüte büyük darbe vurdu.

Aynı operasyonda, "gri" kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de gözaltına alındı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu saldırganı yakalandı

  • Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan ve DHKP/C'nin sözde "silahlı propaganda birliği sorumlusu" olan Hatice Ruken Kılıç, 2 Şubat'ta Avcılar'da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı.

Kılıç, 10 Ağustos 2015'de Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna saldırıda bulunmuş ve olay yerinden kaçmıştı.

300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki terörist kıskıvrak yakalandı
OYNAT 00:56
300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki terörist kıskıvrak yakalandı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma kapsamında bir teröristin Lice ilçesinden karayoluyla kent merkezine geçeceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda kırmızı renkli otomobilde, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer'i sağ olarak ele geçirdi. Ekipler, iki araçta teröriste yardım ve yataklık eden 4 şüpheliyle birlikte Tuncer'i gözaltına aldı.


Yakalanan teröristlerin yerine atananlar da ele geçirildi

Terörist Caferi Sadık Eroğlu'nun yakalanması sonrası sözde Türkiye sorumluluğuna getirilen ve "gri" kategoride yer alan Kamile Kayır, 20 Haziran'da Kağıthane'de örgüt hücresinde ele geçirildi.

"Gri" kategoride bulunan ve DHKP/C'nin sözde "illegal alan" ve "silahlı propaganda birliği" sorumlusu Seval Yaprak, 14 Ekim'de yurt dışına kaçmaya çalışırken Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde akaryakıt istasyonunda tanınmamak için taktığı başörtüsüyle yakalandı.

Yaprak'ın yakalanmasının ardından "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde "silahlı propaganda birliği" sorumluluğuna getirilen Çiğdem Şenyiğit, 4 Kasım'da Ataşehir'de gözaltına alındı.

Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada eylemde kullanacağı silahla birlikte polis ekiplerince yakalanmıştı.

  • İstanbul polisinin takibi sonucunda, "gri" kategoride yer alan ve DHKP/C adına sansasyonel eylem hazırlığında bulunan Haydar Alaçam ile örgüt yapılanması kapsamında çıkartılan Yürüyüş dergisi sorumlusu Ali Aracı da gözaltına alındı.

'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek'
OYNAT 00:25
'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek'
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK/YPG'ye karşı yapılan operasyonlara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye ve Irak başta olmak üzere, ülkemize varan terör tehditleri sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir'' dedi.

2018'de de aranan 2 DHKP/C'li yakalandı

İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, 14 Şubat 2018'de Şişli'de örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

"Gri" kategoride yer alan ve örgütün üst düzey sorumlusu Meryem Özsöğüt, 19 Temmuz 2018'de Sarıyer'de hücre evinde gözaltına alındı.

Öte yandan aranan listesindeki teröristlerin yanı sıra kentteki operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi de gözaltına alındı.

Bu arada, yakalanan Ümit İlter ve Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 terörist tutuklandı.

Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
FOTOĞRAF 13
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKKYPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor. Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor.
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Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.
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Teröristlerin barınma yerleri dikkat çekti <br> <br> Terör örgütünün sözde karargahlarına da giren askerler, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirdi. Duvarlarda terör örgütüne ait yazılar ile üyelerine ait fotoğraflar olduğu görüldü.
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SMO askerleri, teröristlerin fotoğraflarını duvarlardan sökerek yere attı. Birçok odadan oluşan sözde karargahların yatmak için de kullanıldığı gözlendi.
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Kum torbaları ile kapatılan yerlerden ise Türkiye tarafının gözlendiği belirlendi.
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Tünel ağı kurulmuş <br> <br> Teröristlerin sözde karargah ile nöbet tuttukları yerler arasında tünellerle ulaşım sağladığı belirlendi.
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Yaklaşık 5 metre derinlikteki tünellere demir merdivenlerle iniliyor.
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Merdivenden inen teröristlerin, tünel ağını kullanarak sözde karargah ve mevziler arasında gidiş gelişi sağladıkları belirlendi.
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Teröristlerin kaldıkları yerlerin pencereleri ile damlarını ise bez parçaları ve battaniyelerle kapatıp Türk askerinden gizlenmeye çalıştıkları tespit edildi.
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
Title
Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor.


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Terör örgütüne<br>tarihi darbe

Terör örgütüne
tarihi darbe

Son bir yılda ​'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategorideki 10 terörist yakalandı.

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