Gündem İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı
İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı test merkezinde, Kovid-19 kapsamında antijen ve antikor testi yapılmaya başlandı. PCR Test Merkezi Sorumlusu Müjdat Aytekin, "PCR testleri için ortalama 2,5 saatte sonuç veriyorduk. Giden yolculara antijen testi 15 dakika sürüyor. Sadece havalimanına girer girmez yolcuların bize uğraması yeterli" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı PCR Test Merkezi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı PCR Test Merkezi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı test merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, antijen ve antikor testi yapılmaya başlandı.

PCR Test Merkezi Sorumlusu Dr. Müjdat Aytekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilgili hizmetlerin verilmesi için test merkezinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek, "Konsorsiyumumuz içinde olan bir firma antijen, antikor, 'PCR' ve 'LAMP PCR' denen hızlı PCR testlerinin de üreticisi. Dolayısıyla Hollanda'ya giden tüm yolculara antijen testleri de yapılmaya başlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs test sonucu 2,5 saatte alınabilecek

Giden yolculara antijen testi 15 dakika sürüyor

Yolcular buraya geldikten sonra kayıtları yapılıp örnekleri alınıyor, laboratuvarımızda bu testlerin sonuçları kısa süre içerisinde yolculara veriliyor. PCR testleri için ortalama 2,5 saatte sonuç veriyorduk. Giden yolculara antijen testi 15 dakika sürüyor. Sadece havalimanına girer girmez yolcuların bize uğraması yeterli" diye konuştu.

Yolcu olmayanlar da test yaptırabilir

Dr. Müjdat Aytekin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katındaki test merkezinde ekim ayından bu yana PCR testinin yapıldığı söyledi.

Test sonuçlarının 2,5 saat gibi kısa bir sürede teslim edildiği anımsatan Aytekin, "İstanbul'un her yerinden vatandaşlar buraya gelip testlerini yaptırabiliyor. Aynı durum antijen ve antikor testlerimiz için de mevcut" bilgisini verdi.

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