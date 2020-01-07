Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Havalimanı, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Haber Merkezi AA DHA
Pistten çıkan uçaktaki yolcular tahliye edildi.
Pistten çıkan uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı
OYNAT
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı.

DHA

THY Sabiha Gökçen seferlerini iptal etti
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Sabiha Gökçen Havalimanı 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.


Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Havalimanı, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.


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