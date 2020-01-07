Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

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Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek: Çocuğum gibi ama gücüm yok ameliyat ettiremiyorum

Mersin'de katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo' adlı köpeğin tekrar görmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor. Köpeğin sahibi Ferda Şahin, kentte tedavi imkanı olmayan Bobo'nun operasyon için İstanbul ya da Ankara'ya gönderilmesi gerektiğini, ancak ameliyatı karşılayacak maddi imkanının olmadığını söyledi.