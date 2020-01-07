Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.
Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.
Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı.
Sabiha Gökçen Havalimanı 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.