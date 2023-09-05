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İstanbul sele teslim: Vali Gül sahada bilgi alırken İBB Başkanı İmamoğlu 'gerekirse sahaya çıkacağım' dedi

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, birçok ilçede sel, su baskını ve taşkınlara neden oldu. İstanbul Valisi Davut Gül selden incelenen bölgede incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise aynı anlarda yaptığı açıklamada, gerek duyulması durumunda sahaya çıkacağını söyleyip, "Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım" dedi.

23:55 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Gül sel felaketi sonrası sahada inceleme yaparken, aynı dakikalarda İBB Başkanı İmamoğlu 'Gerektiği takdirde sahaya çıkacağım' açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Gül sel felaketi sonrası sahada inceleme yaparken, aynı dakikalarda İBB Başkanı İmamoğlu 'Gerektiği takdirde sahaya çıkacağım' açıklamasını yaptı.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul Valiliği, sel felaketi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Vali Davut Gül sahada incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül selden incelenen bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gül,
"Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir."
açıklamasını yaptı.
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni de ziyaret eden Vali, "
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Arnavutköy ve Başakşehir’de an itibariyle etksini kaybetti. M2’ye yaklaşık 125 kg yağış düştü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık hizmeti vermeye devam ediyor."
dedi.

Vali Gül sahada bilgi alırken İBB Başkanı İmamoğlu 'gerekirse sahaya çıkacağım' dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise aynı anlarda yaptığı açıklamada, gerek duyulması durumunda sahaya çıkacağını söyleyip,
"Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım"
dedi.

İstanbul'u vuran sağanak yağış can aldı: Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti
İstanbul'u vuran sağanak yağış can aldı: Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Başta Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış ile ilgili paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. Vali Gül ayrıca, su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan vatandaşların kamu tesislerinde misafir edileceğini açıkladı. İstanbul Valiliği de Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.




#Davut Gül
#İstanbul
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Arnavutköy
#Başakşehir
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