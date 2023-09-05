İstanbul sele teslim: Vali Gül sahada bilgi alırken İBB Başkanı İmamoğlu 'gerekirse sahaya çıkacağım' dedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Başta Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış ile ilgili paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. Vali Gül ayrıca, su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan vatandaşların kamu tesislerinde misafir edileceğini açıkladı. İstanbul Valiliği de Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.