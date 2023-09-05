İstanbul sele teslim: Vali Gül sahada bilgi alırken İBB Başkanı İmamoğlu 'gerekirse sahaya çıkacağım' dedi

İstanbul Valisi Gül sel felaketi sonrası sahada inceleme yaparken, aynı dakikalarda İBB Başkanı İmamoğlu 'Gerektiği takdirde sahaya çıkacağım' açıklamasını yaptı.
Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
İstanbul Valiliği, sel felaketi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.