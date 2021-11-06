Gündem İstanbul sis altında İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İSTANBUL

İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İstanbul'da sis etkili oluyor.

Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.

Göz gözü görmüyor: 'Yoğun sis var, hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Göz gözü görmüyor: 'Yoğun sis var, hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER

Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi.

Faruk Kara "Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.

DHA

KIZ KULESİ KAYBOLDU

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazı vatandaşlar sis manzarasını fotoğrafladı.

Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman "İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

AA

İstanbul sis altında
FOTOĞRAF 12
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Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.
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Sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor.
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Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.
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İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER<br><br>Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, \"Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler\" dedi. Faruk Kara \"Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz.\" dedi.
Title
KIZ KULESİ KAYBOLDU<br><br>İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı. Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman \"İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz\" diye konuştu.
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İstanbul sis altında
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.


İstanbul sise teslim
FOTOĞRAF 15
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İstanbul sise teslim
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sis, akşam saatlerinde İstanbul'u esir aldı. Kentin simge noktalarında kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul’da etkili olan sis havadan görüntülendi: Kartpostallık görüntüler oluştu
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Boğazdan geçen tekneler ve gemiler sisten görünmedi. Sis bulutları ve tekneler kartpostallık görüntüler oluştu.
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. E-5 Karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi. Bakırköy sahilinde ise boğazdan geçen tekneler ve gemiler sisten görünmedi. Sis bulutları ve tekneler kartpostallık görüntüler oluştu.
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İstanbul’da etkili olan sis havadan görüntülendi: Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da etkili olan sis güzel havandan görüntülendi. E-5 Karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi


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