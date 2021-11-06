Göz gözü görmüyor: 'Yoğun sis var, hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile yapılan uyarılardan sonra sis etkisini arttırdı. İstanbul-Tekirdağ yolu adeta sise teslim oldu.
İstanbul merkezden çıkarak, Büyükçekmece Silivri, Çorlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne’ye gitmek isteyen sürücüler yoğun sis sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul’dan Trakya’ya açılan tüm karayolları sis ile kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Yoğun sis nedeniyle yollardaki dijital panolarda ’Yoğun sis var. Hızınızı düşürün’ uyarısı yapıldı. Yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor.
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İstanbul sise teslim
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sis, akşam saatlerinde İstanbul'u esir aldı. Kentin simge noktalarında kartpostallık görüntüler oluştu.
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Boğazdan geçen tekneler ve gemiler sisten görünmedi. Sis bulutları ve tekneler kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. E-5 Karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi. Bakırköy sahilinde ise boğazdan geçen tekneler ve gemiler sisten görünmedi. Sis bulutları ve tekneler kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul’da etkili olan sis havadan görüntülendi: Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da etkili olan sis güzel havandan görüntülendi. E-5 Karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi