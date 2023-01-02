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İstanbul Sözleşmesi için son karar: Danıştay kararı 'hukuka uygun' buldu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı. Onamayla Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı hukuken kesinleşti.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Sözleşmesi için son karar: Danıştay kararı hukuka uygun buldu
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı, sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştaya çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, bu davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetti, iptal istemlerini ise duruşmalı olarak ele aldı.

Daire, 19 Temmuz'da, sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti.

Bazı sivil toplum kuruluşları bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda itiraz etti.

Talebi değerlendiren kurul, Danıştay 10. Dairesinin "iptal isteminin reddi" kararını oy çokluğuyla onadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Tamamen gündemimizden çıkardık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Tamamen gündemimizden çıkardık
İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden tamamen çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok.' dedi.

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"Bizim kadına şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi sözleşmeden çekilmekle de bitecek değildir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim kadına şiddetle mücadelemiz, İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi sözleşmeden çekilmekle de bitecek değildir' ifadelerini kullandı.


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