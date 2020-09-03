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3. SAYFA İSTANBUL

İstanbul Sultanbeyli'de kayınpeder dehşet saçtı: Hamile kızını bıçaklayan ve camdan atmaya çalışan damadını öldürdü

Kayınpeder dehşet saçtı: Hamile kızını bıçaklayan ve camdan atmaya çalışan damadını öldürdü

İstanbul Sultanbeyli'de aile cinayeti yaşandı. Daha önce hamile eşini bıçakladığı ve 12. kattan atmaya çalıştığı iddia edilen Fırat Babacan, babasının evinde bulunan eşiyle görüşmek için geldi. Olumlu yanıt alamayınca havaya ateş ederek olay yerinden kaçmak isteyen Fırat Babacan kayınpederi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan damat hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Sultanbeyli'de kayınpeder damadını öldürdü.
Sultanbeyli'de kayınpeder damadını öldürdü.

İstanbul Sultanbeyli'de kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti.

Olay saat 14.30 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak üzerinde meydana geldi. Eşi Sibel Babacan'ı daha önce bıçakladığı iddia edilen Fırat Babacan, babasının evinde kalan eşiyle görüşmek istedi. Olumlu yanıt alamayan 2 çocuk babası Fırat Babacan, sokak üzerinde havaya ateş açmaya başladı. Kayınpeder Ayhan B. ise aracıyla olay yerinden kaçmak isteyen damadının önünü keserek kurşun yağmuruna tuttu.

Ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayınpeder Ayhan B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Fırat Babacan kayınpederi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

"HAMİLE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI"

  • Sibel Babacan'ın dayısı Hakim Akın, "Bu yeni bir olay değil. Ailemiz daha önce defalarca tehdit edildi. Burada silah çekildi. Mahallede silah sıkıldı. Eşine, çocuklarına bakmıyordu. Biz defalarca otıurup anlatmamıza rağmen kimseyi dinlemiyordu. Benim arkamda sağlam insanlar var bana bir şey olmaz gibisinden hep aynı tavırlarla tehditlerde dolanıyordu.

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"EŞİNİ 12. KATTAN AŞAĞI ATACAKTI"

Bir kez hamile eşini bıçaklayarak yaraladı, hastaneye kaldırdılar. Biz yine bu böyle olmaz, çoluğun çocuğun var dedik. Kimseyi dinlemiyordu. Bir kere de eşini 12'inci kattan aşağı atmak üzereyken güvenlik farkına varıyor. Polisleri arıyorlar. Eşini camdan atıyormuş." dedi.

Akın, "Eşine çocuğuna bakmıyor, kaç aydır eşi ve çocukları kaynanasının yanında bakılıyordu. Eşine çocuğuna sahip çıkmıyor yetmezmiş gibi tehditler ediyordu.

DHA
Kayınpeder Ayhan B. polis tarafından gözaltına alındı.

"EŞİMİ DE ÇOCUKLARIMI DA ÖLDÜRECEĞİM"

Bugünkü olayda şahıs kayınpederinin dükkanına gidiyor. Ben gideceğim eşimi de çocuklarımı da öldüreceğim, orada kim varsa binada oturanları da öldüreceğim gibi tehditlerde bulunuyor. Ondan sonra buraya geliyor.

Eniştem de peşinden arabayla geliyor bakıyor ki yine burada tehditler devam ediyor. Yapma, şöyledir böyledir demesine rağmen aldırmıyor. Sonra silah çekiyor, Nefsi müdafaa olarak eniştem de kendisini vurmuş." diye konuştu.

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