Gündem İstanbul Sultangazide bir apartmana çarpı işareti ve gebereceksin yazan kişi komşu çıktı
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de bir apartmana çarpı işareti ve 'gebereceksin' yazan kişi komşu çıktı

İstanbul Sultangazi'de bir apartmana çarpı işareti ve 'gebereceksin' yazan kişi komşu çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G., adlı kadın olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Sultangazi ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edilirken, kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin, ifadesinde, "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan ettiği bildirildi.

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