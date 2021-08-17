Gündem Depremde hasar gören ağır riskli binalarda dua ederek oturuyorlar
İSTANBUL

Depremde hasar gören 'ağır riskli' binalarda dua ederek oturuyorlar

Silivri'de 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır riskli olduğu için mühürlenen Sultangazi'deki 2 bina ile Kadıköy'deki 40 yıllık riskli binada vatandaşların yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Sultangazide depremde hasar gören ağır riskli binalarda oturmaya devam ediyorlar
Deprem sonrası ağır hasar oluşan binalarda halen insanlar oturuyor.

Ağır riskli binalarda oturan kiracılar uygun fiyatlı oldukları için evlerde oturduklarını belirtirken, daire sahipleri de kiraların çok yüksek olduğu için binada oturmaya devam ettiklerini söyledi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen de "Vatandaşlarımız sağduyulu olsun. Depremle şaka olmaz. Bilime, ilime ve hesaba inanıyorsanız kendi can güvenliği için binalarınızı yenileyin" diyerek uyardı.

DHA

MÜHÜRLERİ KIRIP HASARLI BİNARDA OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Silivri'de 26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da bazı binalar hasar görmüştü. Deprem sonrası ağır riskli olduğu tespit edilen Sultangazi'deki 2 bina mühürlenerek boşaltılmıştı. Aradan geçen süre içinde Sultangazi'deki 2 bina yıkılmayınca, daire sahiplerinin de mühürleri kırarak, ağır riskli binalarda yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki derin çatlakların bulunduğu binalarda tüm dairelerin de dolu olması dikkat çekti. Öte yandan Kadıköy'de 40 yıllık olan binada riskli olmasına rağmen vatandaşların oturduğu görüldü.

DHA

"DEPREMDEN KORKSAK DA HER GÜN DUA ETMEKTEN BAŞKA BİR ÇAREMİZ YOK"

Sultangazi’de ağır riskli binada oturan kiracı Emine Dokuz, "Hasarlı binaya taşınalı 9 ay oldu. Evde iki kızımla yaşıyorum ve tek ben çalışıyorum. Bina için güçlendirme yapılacağı söylendi. Şimdi başka eve gitmek istesem, buraya bir sürü para verdim. Başka yere gidemem. Depremden korksak da her gün dua etmekten başka bir çaremiz yok. Bu ev uygun fiyatlı olduğu için oturmaya devam ediyoruz. Zaten bu eve taşındıktan sonra binanın hasarlı olduğunu öğrendik. Bir daha da çıkamadık" dedi.

DHA

"BİNA HASARLI OLMASINA RAĞMEN KOMPLE DOLU, NEREDEYSE BOŞ DAİRE YOK"

Yine aynı binada yaşayan ev sahibi Yüksel Ekinci, "Bina da güçlendirme yapılacaktı, ancak 7 aydır haber gelmedi. Depremden korksak da yapacak bir şey yok. Oturmaya devam ediyoruz. Ev arıyoruz ancak kiralık ev bulamıyoruz. Kiralar ateş pahası. Şu an bu bina hasarlı olmasına rağmen komple dolu, neredeyse boş daire yok" diye konuştu.

DHA

"BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK"

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan başka bir ağır riskli binada oturan ev sahibi Zeynep Koluksa, "Bu bina 25 senelik ancak ben 3 senedir bu binada oturuyorum. Deprem gerçeği bizi korkutsa da başka gidecek yerimiz yok. Van Depremi ve İzmir Depremi gibi depremler bizi tedirgin etsede mecbur oturuyoruz" ifadelerini kullandı.


DHA

"BAŞA GELEN ÇEKİLİR"


Maddi sıkıntılardan dolayı hasarlı binada oturmaya devam ettiğini söyleyen ev sahibi, "Kira sıkıntısından dolay hasarlı binada oturmaya devam ediyorum. Eski daireleri 2 bin 500 liraya kiraya veriyorlar. Deprem geçeğinde korksak da yapacak bir şey yok, başa gelen çekilir" dedi.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
FOTOĞRAF 16
Title
Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Title
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar yaptığı sessiz yürüyüş ile devam etti.
Title
Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.
Title
Deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.
Title
Deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son bulan programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.


"EV ARIYORUZ ANCAK EV BULAMIYORUZ"

Kadıköy Acıbadem’de riskli binada oturan kiracı Süreyya Uygun "Ev arıyoruz ancak ev bulamıyoruz. Eski evimde hasarlı, oraya gitsem yine çıkmak zorunda kalacağım. Yeni evlerse 8- 10 bin liradan başlıyor" şeklinde konuştu.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen
DHA
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen

"VATANDAŞLAR YANLIŞ BEKLENTİ İÇİNDE"

Vatandaşların yanlış beklentiler içinde olduğunu söyleyen Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, "Vatandaşlarımız riskli binalarında hala oturmaya devam ediyor. Bunun nedenlerinden biri vatandaşlarımızın yanlış beklentiler içinde olmaları. İnsanlar, 'Devlet gelecek riskli binalarımızı yıkacak, hiçbir bedel almadan binamızı yenileyecek' gibi bir beklenti içindeler. Ancak böyle bir şey olması mümkün değil. Yine vatandaşlarımız ekonomik sıkıntılardan ve kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı hasarlı evlerinde oturmaya devam ediyor" dedi.

"ÇOKLU MÜLKİYET OLAN APARTMANLARDA HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR"

Şen, "Vatandaşlar 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nı bilmedikleri için sürece başlayamıyorlar. Özellikle çoklu mülkiyet olan apartmanlarda her kafadan bir ses çıkıyor ve ortak bir karar oluşamıyor. Aslında yasa oldukça açık ve net, eğer bina da bir risk varsa ve bu karar kesinleştiyse binanın 90 gün içinde tahliye edilmesi gerekiyor. Bu noktada ilgili idarelerin birebir bu süreçleri takip edip, binaların tahliyelerini yapmaları lazım. Ancak maalesef yetkililer tarafından böyle bir takip mümkün değil" diye konuştu.

"DEPREMLE ŞAKA OLMAZ"

Şen, sözlerini şu şekilde tamamladı: "6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın günün koşullarına göre yeniden yazılması lazım. Öncelikle 3’te 2 kararın mutlaka yüzde 50 artı 1'e indirilmesi gerekiyor. Riskli binaların yenilenememesinde süreci tıkayan en büyük etkenlerden biri de bu durum. Aynı zamanda kentsel dönüşüm kredilerinin ödeme süreleri uzaması lazım. Bu süre en az 15 yıla çıkması gerek. Vatandaşlarımız sağduyulu olsun. Depremle şaka olmaz. Bilime, ilime ve hesaba inanıyorsanız kendi can güvenliği için binalarınızı yenileyin."

Depreme hala hazır değiliz
HAYAT
Depreme hala hazır değiliz

Filipinler'de 7,1'lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
DÜNYA
Filipinler'de 7,1'lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Abone Ol Google News
Ürünleri görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.
13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.