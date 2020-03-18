İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi: Sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan yoğunluk 25'e düştü

Her sabah iş trafiği dolayısıyla yoğunluğun oluştuğu İstanbul'un ana güzergahları tenhalaştı.

Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

DHA

Toplu taşıma kullanan sayısı azaldı

İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.

DHA

Anadolu yakasında da yoğunluk düştü

D100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.

DHA

DHA

Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanmadı

Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti.