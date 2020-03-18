Gündem İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi Sabah saatlerinde yüzde 50lere çıkan yoğunluk 25e düştü
İSTANBUL

İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi: Sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan yoğunluk 25'e düştü

İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi: Sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan yoğunluk 25'e düştü

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul trafiğine yansıdı. İstanbulluların evde kalmasıyla normal günlerde sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu yüzde 25'lere düştü.

Haber Merkezi DHA
Her sabah iş trafiği dolayısıyla yoğunluğun oluştuğu İstanbul'un ana güzergahları tenhalaştı.
Her sabah iş trafiği dolayısıyla yoğunluğun oluştuğu İstanbul'un ana güzergahları tenhalaştı.

Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

DHA

Toplu taşıma kullanan sayısı azaldı

İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.

DHA

Anadolu yakasında da yoğunluk düştü

D100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.

DHA

DHA

Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanmadı

Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti.

Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.
Koronavirüs taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
Çinlilerden iddialı ilaç

Çinlilerden
iddialı ilaç

"​70 bin bileşen incelenerek üretildi ve 4 günde iyileştiriyor."
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Sıcak hava durduracak mı?

Sıcak hava durduracak mı?

Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlara sorduk.
'Ekmek' mektubu!

'Ekmek' mektubu!

Onlarca el değiyor, 8 yıl önceki uygulama geri gelsin.

Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Kadir için istenen ceza belli oldu

Kadir için istenen ceza belli oldu

​Savcı 'suçu tahrik altında işlediği' gerekçesiyle indirim istedi.

Hepsi izne bağlandı

Hepsi izne bağlandı

Bakanlık yeni tedbir listesi yayınladı
Tahliyeler tamam

Tahliyeler tamam

Dokuz Avrupa ülkesinden 2 bin 807 kişi geldi.
FIFA'dan<br>bir erteleme daha

FIFA'dan
bir erteleme daha

​EURO 2020'den sonra bir organizasyon daha askıya alınacak.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

Meteoroloji uyardı: ​Sıcaklıklar 5 derece azalacak.
Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Virüsten ilk kayıp

Virüsten ilk kayıp

Toplam vaka sayısı 98'e ulaştı
Şu tanklara bakın!

Şu tanklara bakın!

Asker Londra sokaklarına inmeye hazırlanıyor

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.