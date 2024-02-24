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Karısı ile iki kızını silahla öldüren zanlıdan akılalmaz sözler: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü

Ümraniye'de Suat Güney isimli kişi, dini nikahlı eşi kadın ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü. Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu üç kişiyi öldüren zanlı Kartal'da saklandığı bir spor salonunda yakalandı. Şüphelinin emniyetten çıkışı esnasında söylediği sözler ise şaşkına çevirdi. 3 kişiyi öldürmek suçuyla gözaltına alınan zanlı, “Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü” dedi.

12:14 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:16 - 24/02/2024 Cumartesi
AA
Ümraniye'de dini nikahlı eşini ve iki kızını öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ümraniye'de dini nikahlı eşini ve iki kızını öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir sitede dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Suat G. (57) isimli iş insanı, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha (31) ve Mine Güney'i (30) silahla vurarak binadan kaçmış, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı Suat G. aynı gün içinde Kartal'da bulunan bir spor salonunda yakalandı.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının üzerinde 3 adet tabanca, 6 adet şarjör, yüklü miktarda döviz ve pasaport ele geçirildi.


Kendi aracını bırakıp başka bir araca binmiş


Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra otomobiliyle kaçtığı, bir süre sonra aracını terk ederek bir başka araca bindiği tespit edildi. Suat G.'yi aracına alan kişinin F.D. isimli bir spor salonu sahibi olduğu belirlenirken, olayla ilgisi olabilmesi ihtimali üzerine gözaltına alınan F.D.'nin ifadesinde, “Beni telefonla arayarak yanına çağırdı. Ben de aracımla onu alıp birlikte spor salonuna gittik. Yoldayken moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu” dediği öğrenildi.



“Bana küfretti, kendimi kaybettim”


Dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha ve Mine Güney'i silahla vurarak öldüren Salih G.'nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Zanlının, “Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu” dediği öğrenildi.



“Ben öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü”


Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Suat G. ile olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan F.D. adliyeye sevk edildi. Suat G.'nin emniyete çıkışı esnasında kendisine yöneltilen “Neden öldürdünüz?” sorusuna, “Ben öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü” şeklinde cevap verdi.




#cinayet
#İstanbul
#Ümraniye
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