İstanbul Üniversitesi 38 ülkede uluslararası öğrenci sınavı yapıyor

11 Haziran 2022 Cumartesi günü 38 ülke ve 50 sınav merkezinde eş zamanlı tek oturum olarak yapılacak olan İÜYÖS-2022 sınavına başvurular yos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden online olarak alınıyor. Başvuru için son tarih 02 Mayıs 2022.

Her sene Türkiye’de binlerce uluslararası öğrencinin ilgi gösterdiği sınav, Türkçe’nin yanında Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak 6 dilde hazırlanıyor. Adaylara başvuru aşaması ve tercih sürecinde atanan bireysel danışmanlar tarafından, seçtikleri dilde gerekli bilgilendirme ve teknik destek sunuluyor. Sınavın resmi web sayfası olan yos.istanbul.edu.tr de aynı şekilde altı farklı dilde düzenlenmiş, güncel ve dinamik bir sayfa. İYÖS-2022’ye bu sene de dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye’de üniversite okumak isteyen binlerce öğrencinin ilgi göstermesi bekleniyor.

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İÜYSÖ-2022 Yurt Dışı Sınav Merkezleri:

Afganistan Kabil, Almanya Köln, Mannheim, Münih, Avusturya Viyana, Azerbaycan Bakü, Bulgaristan Kırcaali, Cezayir Cezayir, Cibuti, Endonezya, Jakarta, Fas Rabat, Fransa, Paris, Gine, Conakry, Gürcistan Tiflis, İran Tahran, Katar Doha, Kazakistan Almatı, Kırgızistan Bişkek, KKTC Lefkoşe, Kosova Priştine, Kuveyt Kuwaıt City, Lübnan Beyrut, Mali Bamako, Mısır Kahire, Moritanya Nuakşot, Nijer Niamey, Nijerya Abuja Özbekistan / Taşkent, Pakistan Lahor, Rusya / Moskova, Somali Mogadişhu, Somaliland Hergesia, Sudan Hartum, Tunus Tunus, Ürdün Amman, Demoktatik Kongo Cumhuriyeti Kinşasa, Tanzanya Darüsselam