Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbul Valiliği 226 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor
İSTANBUL

İstanbul Valiliği 226 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor

İstanbul Valiliği tarafından geçen yıl 39 ilçede başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında bu yıl 226 evsiz vatandaşın kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellerde ağırlandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla kentte geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışmasının, bu yıl salgın koşullarına uygun olarak devam ettirildiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Salgınının en temel risk unsuru olan toplumsal alanlarda, bulaşıcılığı önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde Valiliğimiz ve bağlı kurum/kuruluşların iş birliği ile yapılan çalışma kapsamında 39 ilçemizde evsiz/mekansız vatandaşlar kaymakamlıklarımızın anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Bugün itibarıyla 226 evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz." denildi.

Hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için yapılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıldığı vurgulanan açıklamada, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim." çağrısı yapıldı.

Açıklamada, karakollara bildirilen vatandaşların, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştirildiği, PCR testi yapıldığı, temizlik, giyim, yemek, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının karşılandığı, gerekli durumlarda uzmanlar tarafından psikolojik destek hizmeti verildiği kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da çalışmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular. Geçen yıl başlattığımız, 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışmamız 39 ilçemizde bu sene de devam ediyor. Bugün itibarıyla 226 misafirimiz var. Evsiz, sokakta kalan varsa lütfen en yakın polis, jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması
GÜNDEM
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması
Abone Ol Google News
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Kayseride gol olmadı

Kayseri'de gol olmadı

​Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.
Memur bey ceza yazın lütfen

Memur bey ceza yazın lütfen

​Bekçilerin yanında durup arkadaşını ihbar etti.

​Yabancı yatırımları eleştiren CHP'ye sert tepki.

​Doğanpınar Barajı'nın açılış törenine video-konferansla katılıyor.

​AK Parti'den haddi aşan İranlı siyasilere sert tepki.
En az 25 gol atar

En az 25 gol atar

​Fenerbahçeli Cisse için dikkati çeken tahmin.

Yakalanmaktan kurtulamadı

Yakalanmaktan kurtulamadı

​Otomobildeki sakız kutusuna uyuşturucu gizledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.