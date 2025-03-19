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İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro durakları işletmeye kapatıldı

İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro durakları işletmeye kapatıldı

08:2819/03/2025, Çarşamba
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İstanbul'da bazı metro istasyonları işletmeye kapatıldı.
İstanbul'da bazı metro istasyonları işletmeye kapatıldı.

İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı ve Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından bazı metro duraklarının işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.

Bugün ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildirildi.


#Taksim Metrosu
#İstanbul
#Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

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