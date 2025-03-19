İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro durakları işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul tarafından bazı metro duraklarının işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.

Bugün ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.