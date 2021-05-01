İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim'e yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.



Metro istasyonları kapatıldı

Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi. Öte yandan M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

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TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİLER

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor. Şişli'de toplam gözaltı sayısının 40'a ulaştığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR GRUBA MÜDAHALE

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. Grubun önü Beşiktaş'ta polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler polis merkezine götürüldü. Galatasaray Meydanı'nda da Taksim'e çıkmaya çalışan başka bir grubun gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.