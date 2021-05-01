Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbul Valiliği duyurdu Taksime yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim'e yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı

Tam kapanma dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'de polis tarafından özel güvenlik önlemleri alındı. Önlemlere rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen eylemcilere polis tarafından müdahale edildi. Mecidiyeköy ve Tarlabaşı'nda gözaltılar oldu. İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA İHA
İstanbul Valiliği duyurdu: Taksime yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
Taksim'e yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.

Metro istasyonları kapatıldı

Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi. Öte yandan M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Tam kapanmaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
OYNAT 00:57
Tam kapanmaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanmaya rağmen Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.


TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİLER

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor. Şişli'de toplam gözaltı sayısının 40'a ulaştığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR GRUBA MÜDAHALE

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. Grubun önü Beşiktaş'ta polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler polis merkezine götürüldü. Galatasaray Meydanı'nda da Taksim'e çıkmaya çalışan başka bir grubun gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
FOTOĞRAF 7
Title
İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi.
Title
Polis grubun yürüyüşüne için vermedi.
Title
Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
Title
Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı.
Title
Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Title
Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.
Title
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.