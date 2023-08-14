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İstanbul Valiliği duyurdu: Tuzla tersanesindeki gemide patlama yaşandı

İstanbul Valiliği Tuzla'da geminin atık deposunda patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada ilk belirlemelere göre bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.

12:10 . 14/08/2023 Pazartesi
DHA
Tuzla

Tuzla

Olay, 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde meydana geldi. Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi. Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi.

Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.





#İstanbul Valiliği
#tuzla
#patlama
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