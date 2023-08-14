İstanbul Valiliği duyurdu: Tuzla tersanesindeki gemide patlama yaşandı

Olay, 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde meydana geldi. Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi. Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi.