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Gündem İstanbul Valiliği Esenyurtta zemin katta mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta zemin katta mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta zemin katta mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Esenyurt yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.
Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

İstanbul Valiliği İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

  • "İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur.
  • Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir.
  • Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
GÜNDEM
İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

Bodrum kattaki eve su bastığı anlar saniye saniye kaydedildi
OYNAT 01:00
Bodrum kattaki eve su bastığı anlar saniye saniye kaydedildi
İstanbul Esenyurt'ta sel felaketinin ilk anları bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde bodrum kattaki evin penceresinin bulunduğu bölümden sel sularının hızla dolması sonucu oluşan baskın, saniye saniye görüntülendi.


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