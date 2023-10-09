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İstanbul Valiliği harekete geçti: Zorla dilendirilen 329 çocuk yeniden okul yolunda

İstanbul’da yetişkin ve çocuk dilencilere yönelik uygulamalar devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos tarihinden bu yana süren çalışmalarda Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekipleri, yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenciyi yakalayarak haklarında idari işlem yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün "Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak" diyerek başlattığı uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu. Uygulamalarda yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okul yolunda…

Seda Ekinci
10:35 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül "Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak" diyerek talimat vermişti

İstanbul Valisi Davut Gül "Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak" diyerek talimat vermişti

İstanbul’da yetişkin ve çocuk dilencilere yönelik uygulamalar devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda sürdürülen uygulamalarda yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okul yolunda…


İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos tarihinden bu yana süren çalışmalarda Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekipleri, yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenciyi yakalayarak haklarında idari işlem yaptı. Uygulamalarda toplam 3.491.050 lira idari para cezası kesilirken, dilencilikten kazanıldığı belirlenen 86.301 liraya da el konuldu.

909 yetişkin şahsa 5 bin 570 işlem yapıldı

7 Ağustos – 8 Ekim tarihleri arasında yapılan “Yetişkin ve Çocuk Dilenci” uygulamalarında 5.570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 5.570 yetişkin dilenci listesinin, mükerrer işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi. Uygulamalarda ayrıca 38 kişiye de Çocuğun Dilendirilmesi suçundan TCK’nın ilgili maddeleri gereği adli işlem yapıldı.

Aileler uyarıldı: Çocuklar yeniden okul yolunda

Uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken çocukların da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde ailelere uyarılarda bulunuldu.

Sokaklarda dilendirilen çocuk sayısında büyük düşüş

Yapılan bu uyarıların ardından, İstanbul’un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi. İl genelinde yapılan dilenci uygulamaları düzenli olarak devam edecek.

Temel hedef sokaklarda evsiz ya da dilenen şahıs kalmaması

İstanbul Valiliği; dilenciler ve sokaklarda yaşayan evsizlerle ilgili yaptığı uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunun kalıcı olarak çözülmesini hedefliyor.



#İstanbul Valiliği
#uygulama
#çocuk
#dilenci
#Aile ve Sosyal Hizmetler
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