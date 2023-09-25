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İstanbul Valiliği 'Kuveytli vatandaşa saldırı' paylaşımını yalanladı: Olay üç turist arasında meydana gelmiştir

İstanbul Valiliği tarafından "İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı" başlığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin yapılan açıklamada, olayın iki ay önce Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında yaşandığı belirtildi.

00:22 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari sürecin başlatılmadığı belirtildi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari sürecin başlatılmadığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında "İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı" başlığıyla paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın iki ay önce Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır." denildi.


#İstanbul Valiliği
#Kuveyt
#saldırı
1 saat önce
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