İstanbul Valiliği'den Gezi olaylarının yıl dönümü eylemleri ile ilgili açıklama: 59 gözaltı var

Gezi Parkı olaylarının 10'uncu yıl dönümünde Beyoğlu'nda akşam saatlerinde eylem düzenlendi. Eyleme polis müdahale etti. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.