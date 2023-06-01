|
Gündem

İstanbul Valiliği'den Gezi olaylarının yıl dönümü eylemleri ile ilgili açıklama: 59 gözaltı var

İstanbul Valiliği, Gezi olaylarının yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu'nda yapılan eylemlerde 59 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

07:11 . 1/06/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Gezi Parkı olaylarının 10'uncu yıl dönümünde Beyoğlu'nda akşam saatlerinde eylem düzenlendi. Eyleme polis müdahale etti. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.


Açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.






 



#İstanbul Valiliği
#Gezi olayları
#Gezi
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Güllüoğlu kimdir?