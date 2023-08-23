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İstanbul Valiliğinden asayiş ve trafik denetimi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

İstanbul Valiliği, 15-22 Ağustos tarihleri arasında kentte gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve trafik uygulamasında, 170 bin 158 kişinin sorgulandığını, çeşitli suçlardan aranan 555 şüphelinin yakalandığını, trafik denetimlerinde ise 39 bin 359 sürücüye çeşitli suçlardan idari para cezası kesildiği bildirildi.

12:12 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Çeşitli suçlardan aranan 555 şüphelinin yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 555 şüphelinin yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tüm alanlarda olduğu gibi asayiş ve trafik alanlarında da uygulamalarına 24 saat devam ettiği aktarıldı.


Açıklamada,
"Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15-22 Ağustos'ta yaptığı uygulamalarda 170 bin 158 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 555 kişi yakalandı. Trafik Şube Müdürlüğünün 15-22 Ağustos'ta gerçekleştirdiği denetimlerde ise 39 bin 359 araca çeşitli suçlardan idari para cezası uygulandı, 44 otomobil ile 9 motosiklet trafikten men edildi"
bilgisi verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin verilerin yer aldığı açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 396 şüpheli ile 159 yoklama kaçağının yakalandığı, 56 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 261 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

1 milyon 362 bin 171 lira ceza uygulandı

Açıklamada, 15 kilo 318 gram uyuşturucu madde, 190 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 160 liranın da ele geçirildiği aktarılarak,
"535 umuma açık yer denetlenmiş, 2 iş yerine idari işlem yapılmıştır. 5 bin 202 motosiklet ve 20 bin 433 araç kontrol edilmiştir. 1135 araç ve motosiklete, 105 sürücüye 1 milyon 362 bin 171 lira idari işlem uygulanmıştır. 1 çalıntı ve 1 hacizli motosiklet ele geçirilmiştir"
ifadesi kullanıldı.

Valiliğin açıklamasında, 14-22 Ağustos'da yapılan trafik denetlemelerinde ise 112 sürücüye drift yapmaktan, 185 sürücüye abart egzozdan, 400 sürücüye makas atmaktan, 430 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 14 bin 157 sürücüye yasak parktan, 469 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 173 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 112 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 2 bin 420 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, 20 bin 901 sürücüye Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere 39 bin 359 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.




#İstanbul Valiliği
#asayiş
#ceza
#denetim
#trafik
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