İstanbul Valiliğinden asayiş ve trafik denetimi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

"535 umuma açık yer denetlenmiş, 2 iş yerine idari işlem yapılmıştır. 5 bin 202 motosiklet ve 20 bin 433 araç kontrol edilmiştir. 1135 araç ve motosiklete, 105 sürücüye 1 milyon 362 bin 171 lira idari işlem uygulanmıştır. 1 çalıntı ve 1 hacizli motosiklet ele geçirilmiştir"