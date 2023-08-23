İstanbul Valiliğinden asayiş ve trafik denetimi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Çeşitli suçlardan aranan 555 şüphelinin yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tüm alanlarda olduğu gibi asayiş ve trafik alanlarında da uygulamalarına 24 saat devam ettiği aktarıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin verilerin yer aldığı açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 396 şüpheli ile 159 yoklama kaçağının yakalandığı, 56 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 261 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.
1 milyon 362 bin 171 lira ceza uygulandı
Valiliğin açıklamasında, 14-22 Ağustos'da yapılan trafik denetlemelerinde ise 112 sürücüye drift yapmaktan, 185 sürücüye abart egzozdan, 400 sürücüye makas atmaktan, 430 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 14 bin 157 sürücüye yasak parktan, 469 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 173 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 112 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 2 bin 420 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, 20 bin 901 sürücüye Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere 39 bin 359 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.