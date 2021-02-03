İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklama: 76 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine yönelik İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir. Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

OYNAT 00:18 Kadıköy'de provokatörlerin arasında kalan iki vatandaş darp edildi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri bahane ederek Kadıköy'de polis ekiplerine saldıranlar kendilerine tepki gösteren iki vatandaşı darp etti. Provokatörlerin darp ettiği iki vatandaş, 'Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti' ifadelerini kullanarak kendilerini kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti. BiP'te paylaş

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Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı'ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

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Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29'u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar

Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir"

EV HAPSİ KARARI

Öte yandan valiliğin açıklamasında Boğaziçi Üniversitesi'nde pazartesi günü yapılan eylemler sırasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen E.D.A, A.D.A, M.H, U.B.Ç, V.Ç.A, H.Y, H.S, G.T, R.D, R.Ö ve A.Ö.'ye çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulandığı kaydedildi.

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GÜNDEM Öğrenciden çok terörist var

OYNAT 00:26 Polis aracına saldıran vandalların görüntüsünü Yol TV 'Polis aracını halkın üstüne sürdü' şeklinde servis etti Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerine saldırdı. O anları Yol TV 'Kadıköy'de polis, araçları yüzlerce kişinin üzerine sürdü' şeklinde servis etti. Yol TV daha önce de bir emniyet mensubunun 'Aşağıdan' sözünü 'Aşağı bak' şeklinde çarpıtarak yalan habere imza atmıştı.

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