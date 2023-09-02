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İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: Sakın itibar etmeyin

İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliğinin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.

11:35 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliğinin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.


Valiliğin, vatandaşları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.




#İstanbul Valiliği
#dolandırıcılık
#uyarı
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