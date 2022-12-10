İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

Valilikten yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine yer verildi.

Meteorolojinin değerlendirmesinde ise, "Rüzgârın; 10 Aralık 2022 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 11 Aralık 2022 Pazar günü bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakasında zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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