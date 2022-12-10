Gündem İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek tedbirli olunmasını istedi. Valilik, ''"Rüzgârın; 10 Aralık 2022 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 11 Aralık 2022 Pazar günü bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakasında zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Foto: Arşiv.

Valilikten yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine yer verildi.
Meteorolojinin değerlendirmesinde ise, "Rüzgârın; 10 Aralık 2022 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 11 Aralık 2022 Pazar günü bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakasında zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

​Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz karşılaşıyor.
İtalyaya mı gidiyorlar?

İtalya'ya mı gidiyorlar?

Luciano Spalletti'den Arda Güler ve Ferdi itirafı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz

​Uzman uyardı: Grip deyip geçmeyin bulaşıcılığı çok yüksek.

MSB: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı etkisiz hâle getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.