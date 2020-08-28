İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde olacak

İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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