İstanbul Valiliği’ne atanan Davut Gül veda ziyaretlerine başladı

İstanbul Valilisi Davut Gül
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yaklaşık 4,5 yıl önce Gaziantep Valisi görevine getirilen Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı. İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’nın yerine İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Davut Gül, Nizip ve Karkamış ilçesinde veda ziyaretlerine başladı. İlçedeki bürokrat, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları ziyaret eden Gül, helallik isteyerek veda etti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül’ün yerine Gaziantep Valiliğine, Şırnak Valisi Osman Bilgin’in atanması bekleniyor.
1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.
Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.