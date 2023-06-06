|
Gündem

İstanbul Valiliği’ne atanan Davut Gül veda ziyaretlerine başladı

Gaziantep’ten Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül, veda ziyaretlerine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yaklaşık 4,5 yıl önce Gaziantep Valisi görevine getirilen Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı.

11:39 . 6/06/2023 Salı
IHA
İstanbul Valilisi Davut Gül

İstanbul Valilisi Davut Gül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yaklaşık 4,5 yıl önce Gaziantep Valisi görevine getirilen Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı. İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’nın yerine İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Davut Gül, Nizip ve Karkamış ilçesinde veda ziyaretlerine başladı. İlçedeki bürokrat, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları ziyaret eden Gül, helallik isteyerek veda etti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül’ün yerine Gaziantep Valiliğine, Şırnak Valisi Osman Bilgin’in atanması bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül
İSTANBUL'UN YENİ VALİSİ DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.



#Davut Gül
#İstanbul Valisi
#Gaziantep
#veda
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Final: Fiorentina - West Ham United