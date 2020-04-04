Gündem İstanbul Valisi açıkladı Bedelli askerlik için gelenler İstanbula girebilecek mi?
İSTANBUL

İstanbul Valisi açıkladı: Bedelli askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?     

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi'alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama bulunmuyor.
Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama bulunmuyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir.

Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi”alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir."


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