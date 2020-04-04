İstanbul Valisi açıkladı: Bedelli askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?     

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Koronavirüs bu ilçeye uğramadı

Koronavirüs salgını yurdun dört bir yanına yayılırken, Sivas’ın 17 bin nüfuslu Gürün ilçesinde şimdiye kadar hiçbir vakaya rastlanmadı. korona virüse rastlanılmadı. İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftci, ilçe dışında olan Gürün sakinlerine “Olduğunuz yerde kalın” çağrısı yaptı.

