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İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkezi üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle güvenlik ve zabıta birimlerine intikal eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır
Vali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkezi üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle güvenlik ve zabıta birimlerine intikal eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.

OLUMSUZLUK YOK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, bugün saat 15.07’de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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