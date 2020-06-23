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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sel sebebiyle Esenyurtta bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti
İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sel sebebiyle Esenyurt'ta bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşanan aşırı yağış sonucunda Esenyurt ilçesinde bir Suriyeli misafirimizin yaşamını yitirdiğini açıklayan İstanbul Valisi Yerlikaya, "Aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, 1272 nolu sokakta bodrumda yaşam izni, yani oranın konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'taki Pınar Mahallesinde sel suları araçları beraberinde sürükledi.
Esenyurt'taki Pınar Mahallesinde sel suları araçları beraberinde sürükledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası geçici koruma kapsamında misafir edilen 30-32 yaşlarında bir Suriyelinin vefat ettiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağıştan en çok etkilenen Esenyurt'ta, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ile incelemelerde bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da dünden itibaren kuvvetli sağanak yağışla ilgili ikazda bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gördüğümüz iki hortum oluştu. Maalesef Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1272. Sokak'ta bodrum katları kot seviyesinden itibaren 120 santimetreye yakın su bastı, Çatalca hakeza. Beylikdüzü'nde çok az bir iki noktada oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2,3 ve 5 yaşlarındaki 3 yavrunun durumları gayet iyi. Başhekimimiz az önce bana söyledi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti. Vefat eden kardeşimize vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek
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İstanbul Valisi Yerlikaya: Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 'Esenyurt'ta 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. Maalesef 30-32 yaşlarında Suriyeli misafirimiz vefat etti. Aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, sokakta bodrumda yaşam izine konut olarak kullandırılmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Yerlikaya, Suriyeli çocuklar başta olmak üzere hastanede tedavi gören vatandaşlara şifalar dilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü ve bütün şehrimize de geçmiş oldun diyorum. Caddede bodrum katlarda su boşaltma ile ilgili AFAD, itfaiye, Esenyurt Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ve bütün kurumlarımız çok özverili çalışma yapıyorlar. Sokağımızı çamurdan temizleme çalışmaları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüm, şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey aradı. Bütün şehre geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Burada, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız tespitleri yapıp gereken yardımları ulaştıracak. Esenyurt Belediye Başkanımız ile bu gece evinde kalamayacak vatandaşlar ile neler yapacağımızı konuşuyoruz, onlara sahip çıkıyoruz."

Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi
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Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu.
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Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı.
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Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü.
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Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi.
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi
Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi. Hasar gören binalar havadan görüntülendi.

Vali Yerlikaya, yarından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla Haremidere'nin durumunu konuşacaklarını aktararak, "1272 Sokak'ta geçmişte de aynı su baskınlarının olduğunu söyleyenlerle konuştuk. Niyetimiz şu; aynı sıkıntının bir daha olmaması için kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, buradaki eğimi görüyorsunuz, 1272. Sokak'ta bodrum katlarının konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünden itibaren oranın kullanılmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Ev eşyası ve kira yardımı ile ilgili gereken desteğimizi devletimiz, kurumlarımız, valiliğimiz hep beraber el birliği ile sunacağız ve buraya sahip çıkacağız. Tekrar Esenyurduma , Çatalcama, Beylikdüzümüze ve bu sağanak yağıştan zarar gören bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Burada özverili çalışan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'daki selle ilgili Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin Vali Ali Yerlikaya'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

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