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İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli çağrı: Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçları bulundukları yerden süratle kaldıralım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan önemli çağrı: Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçları bulundukları yerden süratle kaldıralım
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabndan yaptığı açıklamada, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı.


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Kar sonrası İstanbul'da özel araç yasağı: Trafikte uzun kuyruklar oluştu
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Valiliği, bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.
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Alınan karar üzerine polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi.
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Avrasya Tünelinde izin verilmeyen özel araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
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Trafiğe çıkan sürücülerin alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.
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Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
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Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
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Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
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Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
Kar sonrası İstanbul'da özel araç yasağı: Trafikte uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Köprüler ve Avrasya Tüneli'nde polis denetimler yapıyor.
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Alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore istifa etti.
Anadolu'dan İstanbul'a<br>ulaşım trafiğe açıldı

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