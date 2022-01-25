İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli çağrı: Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçları bulundukları yerden süratle kaldıralım

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CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kaldı: 2017 yılına kıyasla yapılan çalışmaların yetersizliği dikkat çekti

Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşların araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışırken, İstanbul’u kara teslim eden İBB’nin sözcüsü karda mağdur olan vatandaşların sıcak evlerinde oturduğunu iddia etti ve onları trollükle suçladı. Ongun’un yaptığı paylaşımda ise 2017 yılına kıyasla yapılan çalışmaların yetersizliği dikkat çekti. Vatandaşlardan Ongun'un paylaşımına tepki yağdı.