İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli çağrı: Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçları bulundukları yerden süratle kaldıralım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabndan yaptığı açıklamada, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı.
Kıymetli Hemşehrilerim,
❗️Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,
⚠️Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,
⚠️sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir.
📍Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım. pic.twitter.com/04I5cebt7I
Kıymetli Hemşehrilerim,