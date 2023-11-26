İstanbul Valisi Davut Gül: Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, aile kavramının önemine vurgu yaptı.

Vali Gül, "Bizim medeniyet değerlerimizde kadına da erkeğe de çocuğa da her türlü canlıya şiddetle ilgili bakış açısı zaten belli. 'Şiddet olursa olsun, bu yokmuş gibi davranalım' gibi bir düşüncemiz yok. Şiddeti ortadan kaldıracak işler yapmak lazım. Çekirdek aileye sıkışmamız, o büyük aileyi kaybetmemizle birlikte çeşitli sorunlarımız ortaya çıktı. Nedir bu sorunlar? Yaşlıların tek başına kalması, çocukların babaanne, anneanne ve benzeri büyüklerin sevgisinden uzak kalması." diye konuştu.

Türkiye ve İstanbul'da doğum oranının düştüğünü kaydeden Gül, "Normalde nüfusun kendisini koruyabilmesi için doğum oranının en az 2,3 ve üzeri olması lazım. Bizim şu an 2'nin altında. Bu şu anlama geliyor; nüfusumuz azalıyor, yaşlanıyor. Bununla birlikte aile zayıflayacak. Aile zayıfladığında devlet zayıflayacak. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerin kolay yuva kurmasıyla ilgili genel bir çalışma yapıldığını aktararak, sivil toplum kuruluşlarının da evlenecek kişilere yardımcı olacak çalışmalar yapması gerektiğini, kendilerinin de bu anlamda faaliyetleri olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları da ailenin medeniyetin tözü olduğunu dile getirerek, "Ailesiz insan toprağın üzerinde duramaz, medeniyet oluşturamaz." dedi.

Hollywood sinemasının bireylerin zihinlerine farklı algılar yerleştirmeye çalıştığının altını çizen Hacıoğulları, "Kapitalizm tek tek her bir bireyi bir ticarethane olarak tanımladı. Kişi üzerinden aile parçalanmak istendi. Fakat insan medeniyetine inanan bizler, bu kurumun kıymetini hem bileceğiz hem de varlığımız için bu kuruma sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy da devlet ve sivil toplumun el ele vererek çalışmasının önemini vurgulayarak, "Sivil toplum olarak Aile Vakfının bu çok amaçlı misyonu üstlenmesini çok anlamlı buluyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Turgay Şirin, TÜİK başta olmak üzere kamu kurumlarının ve İstanbul Aile Vakfının bilimsel araştırmalarını sunarak, güncel verileri katılımcılarla paylaştı.

"Küresel Tehditler Karşısında Aile" konusunun; çocuk ve genç, evlilik müessesesi, toplumsal yapı ve demografi maddeleri üzerinden ele alındığı çalıştay sonrasında hazırlanacak sonuç raporu, İstanbul Aile Vakfınca kamuoyuyla paylaşılacak.

Çalıştaya, İstanbul Aile Vakfı Başkanı Ali Rıza Arslan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile akademi, iş dünyası, medya, kültür-sanat ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.



