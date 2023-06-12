İstanbul Valisi Davut Gül 'kumanya' provokasyonunu çürüttü

Davut Gül, 1974 yılında doğdu Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. Gaziantep Valiliğine 26 Ekim 2018'de atanan Gül, Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının arddan İstanbul Valiliğine atandı. Peki Davut Gül nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İstanbul Valisi Davut Gül’ün hayatı ve biyografisi.