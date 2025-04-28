, "Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması"