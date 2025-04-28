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İstanbul Valisi Davut Gül: Okullarımız 6,2'lik depremde hasar almadı

İstanbul Valisi Davut Gül: Okullarımız 6,2'lik depremde hasar almadı

09:1728/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını bildirdi. Gül, "Okullarımız evlerimizden daha güvenli" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu öğrencilerini afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi.

Vali Gül
, "Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması"
dedi.



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