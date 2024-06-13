İstanbul Valisi Gül açıkladı: Kurban Bayramı'nda 284 bin 328 polis sahada olacak

Olay, İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Motosikletli bir kadın, uyuyan çocukla yolculuk yaptı. Kadının önüne oturttuğu çocukla yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Kadının kafasında kask olduğu görülürken, çocuk için ise herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı dikkatlerden kaçmadı.