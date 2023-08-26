İstanbul Valisi Gül "Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak" demişti: 39 ilçede 2127 dilenci yakalandı

İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, "Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de hoşgörü lüksümüz yok" dedi. Gül, hem belediyeler hem hayvanseverler hem de vatandaşlar görevini yaptığında ortada sokak hayvanları diye bir problemin kalmayacağını söyledi.