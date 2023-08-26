İstanbul Valisi Gül "Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak" demişti: 39 ilçede 2127 dilenci yakalandı

İstanbul Valisi Gül'ün talimatı sonrası dilencilere yönelik 39 ilçede harekete geçildi
İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda başlatılan “dilendirilen çocuklara yönelik uygulamalar” devam ediyor.
Şehir genelinde devam eden periyodik uygulamalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından yapılıyor.
Haklarında idari işlem yapılan 1954 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 33. ve 37. Maddeleri gereğince toplam 1.193.342 TL idari para cezası kesilirken şahıslardan 28’i hakkında da adli işlem başlatıldı.
Dilendirilen 225 çocuk için devlet koruması süreci başladı
Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve mükerrer dilendiği tespit edilen 322 yetişkin için de haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gerekli bildirimler yapıldı.
Son uygulama 25 Ağustos akşamı yapıldı
Dilendirilen çocuklara ve dilencilere yönelik huzur timlerinin düzenli uygulamalarından sonuncusu 25 Ağustos Cuma günü 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapıldı. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda 189 yetişkin ve 39 çocuk dilenci yakalandı. Yakalananlardan 195’i hakkında idari işlem yapılırken, 8’i hakkında da çocuğun dilendirilmesi suçundan adli işlem başlatıldı.