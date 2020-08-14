İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Sena kardeşime saldıran şahıs gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.
Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.
Hep birlikte takipçisi olacağız... pic.twitter.com/fo1yz20sCi
Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.