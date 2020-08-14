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Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı Sena kardeşime saldıran şahıs gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Sena kardeşime saldıran şahıs gözaltına alındı

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Sena kardeşime saldıran şahıs gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.

Haber Merkezi İHA
Eyüsultan'da bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Eyüsultan'da bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansımıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı
GÜNDEM
Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı

Alibeyköy'de trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün araç kaputuna çıkarak camlarını kırdı
OYNAT 00:55
Alibeyköy'de trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün araç kaputuna çıkarak camlarını kırdı
Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.


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