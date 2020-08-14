İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Sena kardeşime saldıran şahıs gözaltına alındı

Eyüsultan'da bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansımıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.



Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.



Hep birlikte takipçisi olacağız... pic.twitter.com/fo1yz20sCi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020

GÜNDEM Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı

OYNAT 00:55 Alibeyköy'de trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün araç kaputuna çıkarak camlarını kırdı Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı. BiP'te paylaş

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